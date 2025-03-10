Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn,Bình Định

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp

Có kỹ năng vi tính văn phòng

Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề

Có thể làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI theo doanh thu

Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Chế độ ngày phép theo quy định

Môi trường làm việc nước ngoài, có khả năng giao tiếp và nâng cao trình độ ngoại ngữ

Teambuilding mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

