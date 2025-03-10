Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn,Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp
Có kỹ năng vi tính văn phòng
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề
Có thể làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI theo doanh thu
Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Chế độ ngày phép theo quy định
Môi trường làm việc nước ngoài, có khả năng giao tiếp và nâng cao trình độ ngoại ngữ
Teambuilding mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoạt động tư vấn quản lý

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

