Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
- Bình Định:
- 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn,Bình Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp
Có kỹ năng vi tính văn phòng
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề
Có thể làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Chế độ ngày phép theo quy định
Môi trường làm việc nước ngoài, có khả năng giao tiếp và nâng cao trình độ ngoại ngữ
Teambuilding mỗi năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
