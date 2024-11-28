Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 285 Vành Đại Trong, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Tuyển dụng (Recruitment) - 80%:

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển nhân sự của công ty.

Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên qua các kênh tuyển dụng (job boards, mạng xã hội, v.v.).

Sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn sơ bộ và phối hợp với các phòng ban để tổ chức phỏng vấn chính thức.

Quản lý dữ liệu ứng viên, duy trì hệ thống hồ sơ nhân viên và ứng viên tiềm năng.

Đánh giá và cập nhật quy trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của ứng viên.

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trường đại học, và các nguồn cung ứng nhân lực khác.

2. Đào tạo và Phát triển (Learning & Development - L&D) - 10%

Xác định nhu cầu đào tạo từ các bộ phận và lên kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Phối hợp với các Trường bộ phận để thiết kế và phát triển các khóa học phù hợp với từng vị trí công việc.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, đảm bảo các nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Quản lý hồ sơ đào tạo của nhân viên, đảm bảo việc cập nhật liên tục và chính xác.

Tổ chức các chương trình định hướng cho nhân viên mới, giúp họ hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc.

3. Các nhiệm vụ khác - 10%:

Tham gia xây dựng và triển khai chính sách phát triển nhân sự của công ty.

Hỗ trợ công tác hành chính khác liên quan đến nhân sự như chấm công, quản lý hợp đồng, v.v.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế,..

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực Tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đánh giá và phỏng vấn ứng viên hiệu quả.

Khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sáng tạo trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm nhân sự.

Tại Công ty TNHH Tân Đồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân qua các chương trình nội bộ và bên ngoài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

