Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 285 Vành Đại Trong, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Tuyển dụng (Recruitment) - 80%:
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển nhân sự của công ty.
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên qua các kênh tuyển dụng (job boards, mạng xã hội, v.v.).
Sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn sơ bộ và phối hợp với các phòng ban để tổ chức phỏng vấn chính thức.
Quản lý dữ liệu ứng viên, duy trì hệ thống hồ sơ nhân viên và ứng viên tiềm năng.
Đánh giá và cập nhật quy trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của ứng viên.
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trường đại học, và các nguồn cung ứng nhân lực khác.
2. Đào tạo và Phát triển (Learning & Development - L&D) - 10%
Xác định nhu cầu đào tạo từ các bộ phận và lên kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Phối hợp với các Trường bộ phận để thiết kế và phát triển các khóa học phù hợp với từng vị trí công việc.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, đảm bảo các nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Quản lý hồ sơ đào tạo của nhân viên, đảm bảo việc cập nhật liên tục và chính xác.
Tổ chức các chương trình định hướng cho nhân viên mới, giúp họ hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc.
3. Các nhiệm vụ khác - 10%:
Tham gia xây dựng và triển khai chính sách phát triển nhân sự của công ty.
Hỗ trợ công tác hành chính khác liên quan đến nhân sự như chấm công, quản lý hợp đồng, v.v.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế,..
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực Tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đánh giá và phỏng vấn ứng viên hiệu quả.
Khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sáng tạo trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm nhân sự.

Tại Công ty TNHH Tân Đồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân qua các chương trình nội bộ và bên ngoài.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Công ty TNHH Tân Đồng Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Đường Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tuyen-dung-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258439
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất