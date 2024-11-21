Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa TQT, Khu phố Doi Sóc, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn

Vận hành máy Phay CNC và các máy phay cơ khác

Quản lý, vệ sinh máy móc CNC

Báo cáo công việc cho cấp trên, bàn giao việc cho ca tiếp theo.

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí

Ứng viên biết vận hành các loại máy, công cụ khác là một ưu thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Biết đọc bản vẽ cơ khí.

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, biết lắng nghe

Có mong muốn làm việc lâu dài, gắn bó và có tư duy cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-8 triệu - Thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp 1 triệu hoặc hơn

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp

Chính sách phúc lợi, chế độ hiếu hỉ,...

