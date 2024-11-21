Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa TQT, Khu phố Doi Sóc, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Vận hành máy Phay CNC và các máy phay cơ khác
Quản lý, vệ sinh máy móc CNC
Báo cáo công việc cho cấp trên, bàn giao việc cho ca tiếp theo.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí
Ứng viên biết vận hành các loại máy, công cụ khác là một ưu thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Biết đọc bản vẽ cơ khí.
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, biết lắng nghe
Có mong muốn làm việc lâu dài, gắn bó và có tư duy cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6-8 triệu - Thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp 1 triệu hoặc hơn
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp
Chính sách phúc lợi, chế độ hiếu hỉ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
