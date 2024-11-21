Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT

Công nghệ cao

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa TQT, Khu phố Doi Sóc, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Vận hành máy Phay CNC và các máy phay cơ khác
Quản lý, vệ sinh máy móc CNC
Báo cáo công việc cho cấp trên, bàn giao việc cho ca tiếp theo.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí
Ứng viên biết vận hành các loại máy, công cụ khác là một ưu thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Biết đọc bản vẽ cơ khí.
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, biết lắng nghe
Có mong muốn làm việc lâu dài, gắn bó và có tư duy cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-8 triệu - Thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp 1 triệu hoặc hơn
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp
Chính sách phúc lợi, chế độ hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TQT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố Doi Sóc, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-may-phay-cnc-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job254617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu
Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Hạn nộp: 20/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Hạn nộp: 23/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Trung thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu
Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Hạn nộp: 20/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Tuyển Chuyên môn Vận hành sản xuất khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Hạn nộp: 23/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Trung thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất