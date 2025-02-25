Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra, báo hư hỏng và báo giá dịch vụ.

Sửa chữa Mainboard, thay cặp, đóng Flat, thay IC, thành thạo sửa nguồn Board.

Sửa chữa nguồn, VGA, chuyển card màn hình rời qua share Laptop, Macbook.

Phục hồi sức khỏe, tân trang cho máy tính xách tay, thay LCD, Adaptor, Pin, Chep bios,..

Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Tháo lắp, thay thế, khò đục IC, hàn linh kiện IC, CPU, Flash...

Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp Trên.

Nam, tuổi từ 20 - 40 , ưu tiên thợ có tay nghề từ 01 năm trở lên (tiếp xúc nhiều thiết bị model mới)

Thành thạo khò hàn, đóng chipset, hàn mạch mainboard.

Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

Sửa chữa, chuẩn đoán nhanh các pan bệnh

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu nhập : 15.000.000 – 25.000.000đ/ Tháng (cộng thêm % Lợi nhuận đơn hàng)

Hỗ trợ rủi ro sai sót quá trình thao tác

Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Công việc ổn định, LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG HÀNG NĂM

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật....

Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

