Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 721 Trường Chinh, P. Tây Thạnh. Q Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra, báo hư hỏng và báo giá dịch vụ.
Sửa chữa Mainboard, thay cặp, đóng Flat, thay IC, thành thạo sửa nguồn Board.
Sửa chữa nguồn, VGA, chuyển card màn hình rời qua share Laptop, Macbook.
Phục hồi sức khỏe, tân trang cho máy tính xách tay, thay LCD, Adaptor, Pin, Chep bios,..
Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Tháo lắp, thay thế, khò đục IC, hàn linh kiện IC, CPU, Flash...
Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp Trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo khò hàn, đóng chipset, hàn mạch mainboard.
Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Sửa chữa, chuẩn đoán nhanh các pan bệnh
Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ rủi ro sai sót quá trình thao tác
Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Công việc ổn định, LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG HÀNG NĂM
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật....
Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa điện thoại-laptop lớn nhất TPHCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
