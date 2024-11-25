Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Cập nhật quy định xin Visa du học/du lịch/thăm thân/lao động mới của các nước;

Tiếp nhận, phân tích và hướng dẫn khách xử lý hoàn thiện hồ sơ;

Đưa khách đi xin Visa, phỏng vấn, ra sân bay, các thủ tục liên quan khác;

Hướng dẫn khách trả lời phỏng vấn;

Tổng hợp thông tin, lưu trữ hồ sơ khách hàng, biên soạn quy trình xử lý;

Phối hợp các phòng ban trong hoạt động truyền thông, quảng bá, sự kiện của công ty;

Những công việc khác theo phân công của Phòng ban.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, tư duy tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm trong bộ phân hồ sơ

Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có sự tỉ mỉ, cẩn thận

Thành Thạo kỹ năng tin học văn phòng

Ưu tiên ngoại ngữ giao tiếp cơ bản nếu có

Không có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000

Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ

Xét tăng lương định kì

Du lịch hàng năm

Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

