Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
- Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Cập nhật quy định xin Visa du học/du lịch/thăm thân/lao động mới của các nước;
Tiếp nhận, phân tích và hướng dẫn khách xử lý hoàn thiện hồ sơ;
Đưa khách đi xin Visa, phỏng vấn, ra sân bay, các thủ tục liên quan khác;
Hướng dẫn khách trả lời phỏng vấn;
Tổng hợp thông tin, lưu trữ hồ sơ khách hàng, biên soạn quy trình xử lý;
Phối hợp các phòng ban trong hoạt động truyền thông, quảng bá, sự kiện của công ty;
Những công việc khác theo phân công của Phòng ban.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong bộ phân hồ sơ
Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có sự tỉ mỉ, cẩn thận
Thành Thạo kỹ năng tin học văn phòng
Ưu tiên ngoại ngữ giao tiếp cơ bản nếu có
Không có kinh nghiệm được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ
Xét tăng lương định kì
Du lịch hàng năm
Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 6 tháng
