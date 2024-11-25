Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Cập nhật quy định xin Visa du học/du lịch/thăm thân/lao động mới của các nước;
Tiếp nhận, phân tích và hướng dẫn khách xử lý hoàn thiện hồ sơ;
Đưa khách đi xin Visa, phỏng vấn, ra sân bay, các thủ tục liên quan khác;
Hướng dẫn khách trả lời phỏng vấn;
Tổng hợp thông tin, lưu trữ hồ sơ khách hàng, biên soạn quy trình xử lý;
Phối hợp các phòng ban trong hoạt động truyền thông, quảng bá, sự kiện của công ty;
Những công việc khác theo phân công của Phòng ban.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, tư duy tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm trong bộ phân hồ sơ
Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, có sự tỉ mỉ, cẩn thận
Thành Thạo kỹ năng tin học văn phòng
Ưu tiên ngoại ngữ giao tiếp cơ bản nếu có
Không có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000
Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ
Xét tăng lương định kì
Du lịch hàng năm
Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B40-TT6, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xu-ly-ho-so-du-hoc-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256299
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Vietnam Foundation
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
The Vietnam Foundation
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Tuyển Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Hiệu Trưởng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Vietnam Foundation
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
The Vietnam Foundation
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Tuyển Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Hiệu Trưởng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất