Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: kcn khánh phú, Yên Khánh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, Lập và triển khai các báo cáo cho hải quan theo yêu cầu của luật Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu Quản lý hồ sơ xuất nhập khẩu nội bộ Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh, trung Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Được đóng BHXH, BHYT BH thất nghiệp,...và các chế độ khác theo chính sách của công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch nghỉ mát, team building,... cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

