Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
- Ninh Bình: kcn khánh phú, Yên Khánh
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu,
Lập và triển khai các báo cáo cho hải quan theo yêu cầu của luật
Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
Quản lý hồ sơ xuất nhập khẩu nội bộ
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ nữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên biết tiếng anh, trung
Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản upto 15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Được đóng BHXH, BHYT BH thất nghiệp,...và các chế độ khác theo chính sách của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch nghỉ mát, team building,... cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)
