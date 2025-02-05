Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 – 8 triệu thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng quý • Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc 2 tháng và đóng BHXH ngay • Chế độ lương thưởng cạnh trạnh gồm hưởng quý, thưởng năm • Cam kết lương tháng 13 cùng 12 ngày phép • Chế độ Bảo hiểm Y tế cho nhân sự và gia đình ngoài BHXH cơ bản của nhà nước • Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp. • Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tìm kiếm và khai thác các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng 1 trong các dịch vụ Mã thanh toán VNpayQR - QR Code; Phần mềm quản lý bán hàng POS365 hoặc Máy quẹt thẻ thông minh SmartPos - VNpayPOS

• Đàm phán, thuyết phục và ký kết Hợp đồng theo mẫu đã có sẵn với các khách hàng

• Tư vấn, hỗ trợ 1 phần khách hàng về sản phẩm cùng đội kỹ thuật.

• Chăm sóc khách hàng cũ và 1 phần khách hàng từ công ty cung cấp

• Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng bao gồm thủ tục cài đặt phần mềm và phần cứng, làm việc với bộ phận sales admin và các bộ phận liên quan để thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng.

• Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian cài đặt/giao sản phẩm.

• Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Quản lí trực tiếp duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành

• Độ tuổi từ 23-35

• Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm, phần cứng máy tính, ngành thanh toán điện tử

• Trung thực, năng động, tự tin, đam mê học hỏi và có tinh thần vượt khó.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12.00 triệu VND - 20.00 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8.00 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

