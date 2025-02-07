Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý hoạt động chung của phòng, chịu trách nhiệm trước GĐNM về an toàn, tiến độ, năng suất, chất lượng các hoạt động của Phòng trong chức năng, nhiệm vụ được phân công và theo chỉ đạo cụ thể của GĐNM.

• Xây dựng các chương trình mục tiêu, các kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ của Phòng; chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện đến các thành viên trong Phòng, các tổ trưởng và công nhân sản xuất; giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Phòng.

• Xây dựng các quy trình làm việc của Phòng đảm bảo đáp ứng chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai, hướng dẫn áp dụng các quy trình làm việc đến các thành viên trong Phòng.

• Quản lý các nguồn lực (tài chính, công cụ làm việc, tài sản,...) được phân bổ/giao quyền quản lý cho Phòng; lập và đề xuất đến GĐNM các kế hoạch, phương án sử dụng và đầu tư nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

• Quản lý nhân sự của Phòng; xây dựng và đề xuất đến GĐNM các kế hoạch, phương án triển khai nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Phòng và yêu cầu của Công ty thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng; theo dõi hoạt động và đánh giá nhân sự của Phòng.

• Đảm bảo các quy trình sản xuất, các thông số kỹ thuật và các điều kiện tiên quyết trong sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt thông qua việc đào tạo, giám sát và các hướng dẫn công việc cụ thể cho tổ trưởng, công nhân sản xuất.

• Tham gia thực hiện và giám sát hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng/quản lý rủi ro, việc thực hiện các hành động sửa chữa, khắc phục, phòng ngừa đối với các sự không phù hợp được ghi nhận trong đánh giá nội bộ.