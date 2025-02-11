Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
- Ninh Bình: Cửa hàng Jollibee 920
- 922 Trần Hưng Đạo, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tổ trưởng Bếp (CRL – Kitchen)
Trách nhiệm công việc:
Giám sát nhân viên tuân theo quy trình, tiêu chuẩn của khối cửa hàng
Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa theo tiêu chuẩn
Huấn luyện tiêu chuẩn bộ phận cho nhân viên mới
Giám sát quy trình làm việc tại bộ phận Kitchen
Cập nhật số lượng hàng hóa không đạt chất lượng (hư)
Chuẩn bị lượng hàng hóa cần thiết trong ca
Tổ trưởng phục vụ(CRL – Service)
Giám sát nhân viên tuân theo quy trình tiêu chuẩn của khối cửa hàng
Sắp xếp công cụ, dụng cụ tại bộ phận
Giám sát quy trình làm việc tại bộ phận Service
Giải quyết những than phiền của khách hàng
Điều động và giám sát nhân viên phát tờ rơi theo lịch được phân bổ
Trang trí cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc theo nhóm
Sẵn sàng làm việc theo ca
Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ
Tốt nghiệp từ THPT trở lên
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống, bán lẻ, thực phẩm.
Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp)
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên Giám Sát Cửa Hàng, Cửa Hàng Trưởng cùng những vị trí cao hơn
Tham gia các chương trình đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm của Jollibee
Tham gia các hoạt động nội bộ của cửa hàng
Các hoạt động gắn kết, ngoại khóa, các dịp lễ
Phụ cấp công tác
Tiền mừng đám cưới
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI