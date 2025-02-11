Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Cửa hàng Jollibee 920 - 922 Trần Hưng Đạo, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tổ trưởng Bếp (CRL – Kitchen)

Trách nhiệm công việc:

Giám sát nhân viên tuân theo quy trình, tiêu chuẩn của khối cửa hàng

Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa theo tiêu chuẩn

Huấn luyện tiêu chuẩn bộ phận cho nhân viên mới

Giám sát quy trình làm việc tại bộ phận Kitchen

Cập nhật số lượng hàng hóa không đạt chất lượng (hư)

Chuẩn bị lượng hàng hóa cần thiết trong ca

Tổ trưởng phục vụ(CRL – Service)

Giám sát nhân viên tuân theo quy trình tiêu chuẩn của khối cửa hàng

Sắp xếp công cụ, dụng cụ tại bộ phận

Giám sát quy trình làm việc tại bộ phận Service

Giải quyết những than phiền của khách hàng

Điều động và giám sát nhân viên phát tờ rơi theo lịch được phân bổ

Trang trí cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 - 40t

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc theo nhóm

Sẵn sàng làm việc theo ca

Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ

Tốt nghiệp từ THPT trở lên

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống, bán lẻ, thực phẩm.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp)

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên Giám Sát Cửa Hàng, Cửa Hàng Trưởng cùng những vị trí cao hơn

Tham gia các chương trình đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm của Jollibee

Tham gia các hoạt động nội bộ của cửa hàng

Các hoạt động gắn kết, ngoại khóa, các dịp lễ

Phụ cấp công tác

Tiền mừng đám cưới

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

