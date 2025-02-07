Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 101 Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giảng dạy, luyện thi IELTS cho lớp sĩ số từ 16 - 20 học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn (Được cung cấp slide & lesson plan chi tiết)
Chấm & chữa bài Speaking & Writing
Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh/ ielts từ 6 tháng trở lên
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, nhiệt huyết với nghề
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh/ ielts từ 6 tháng trở lên
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, nhiệt huyết với nghề
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Basic - IELTS 6.5:
Lớp Basic: 370.000đ - 460.000đ/1,5h
Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h
Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h
Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ- 1.450.000đ/3h
Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000 - 1.550.000đ/3h
Thời gian các lớp học: Từ 18h – 21h (tuỳ từng lớp sẽ có ca dạy khác nhau)
=> Thu nhập lên tới: 15.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
Giáo viên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía Edutalk:
Được cung cấp công cụ quản lý lớp học tuyệt vời - App Edutalk Giảng viên cùng sự đồng hành của Bộ phận chuyên môn & kiểm tra đánh giá, phòng ban Công nghệ App & Web,...
Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội
Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.
Được vinh danh và thưởng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.
Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 100 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
