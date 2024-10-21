Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

- Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đầu vào, sử dụng dữ liệu để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

- Đảm bảo tính bảo mật và chính xác của cơ sở dữ liệu

- Xây dụng các bản báo cáo cho các vị trí

- Kết hợp với các bộ phận khác để đưa ra bộ chỉ số dữ liệu. Từ đó đưa ra phân tích dữ liệu và dự báo cho các bộ phận khác.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan; có bằng thạc sĩ là một lợi thế.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, với ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

- Kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Python, R, Tableau hoặc Power BI.

- Khả năng phân tích chiến lược và tư duy phản biện mạnh mẽ.

- Hiểu biết sâu về các khái niệm về dữ liệu và phân tích dữ liệu.

- Kiến thức: Bán lẻ/Thương mại điện tử/Marketing

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30- 45 Triệu (tùy năng lực) bao gồm lương cơ bản, KPIs, thưởng. Làm việc từ 8h – 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 và 24 ngày/tháng. Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi. BHXH, sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng các sản phẩm váy của Công ty Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí quản lý cấp cao. Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ...

