Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 251

- 251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ
Xây dựng chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Lên kế hoạch marketing chi tiết cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ, và thương hiệu.
Đàm phán, theo dõi timeline, nội dung, độ hiệu quả của chiến dịch với các bên đối tác truyền thông.
Theo dõi và đánh giá chi phí các chiến dịch marketing để cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách trong tương lai.
Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích nhân viên cống hiến và phát triển kỹ năng chuyên môn. Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ công việc của đội ngũ để đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng tiến độ.
Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, quảng cáo truyền hình, báo chí, v.v.).
Tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp dịch vụ marketing, và các bên liên quan.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trong lĩnh vực quản lý đội nhóm, quản lý mạng xã hội. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm trang điểm, làm đẹp đã từng làm việc với các brand quốc tế (bắt buộc)
Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...) và cách tối ưu hóa nội dung trên mọi nền tảng.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả (Google Analytics, Facebook Insights, TikTok Analytics, v.v.).
Tiếng anh thành thạo
Khả năng quản lý thời gian tốt và xử lý công việc đa nhiệm hiệu quả.
Năng động, sáng tạo, và luôn cập nhật các xu hướng social media mới nhất

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 30-45tr + doanh số + KPI có thể cao hơn thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành. Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Hưởng 1 phép/tháng
Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Được công ty hỗ trợ đi học các khóa học chuyên sâu về MKT.
Được dùng sản phẩm trải nghiệm của công ty và có chính sách mua hàng giảm giá sản phẩm của công ty ( mỹ phẩm Catrice Cosmetics, Esence Cosmetics, Sữa tắm hoạt hình AirVal,...) lên tới 45%
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Louis II, KĐT Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

