Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và phát triển sản phẩm mới với khách hàng hiện tại, tham gia xây dựng và phát triển kinh doanh với khách hàng mới: chốt sản phẩm mẫu và tài liệu kỹ thuật, làm việc với các bộ phận liên quan (IT, CS, sản xuất...) để tiến hành.

- Triển khai các dự án phát triển mở rộng collection với khách hàng

- Theo dõi và giám sát các công việc do Giám đốc PTSP giao cho các bộ phận

- Nghiên cứu sản phẩm mới, kết hợp làm báo giá.

- Đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí, cải thiện chất lượng hoặc tuân thủ được các quy định mới

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên trường Ngoại thương, Kinh tế)

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong phát triển dự án, phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm của các nhà máy sản xuất.

- Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm

- Tiếng Anh tốt, đặc biệt là đọc và viết

- Tin học văn phòng khá, đặc biệt là excel

- Thái độ: Trung thực, chăm chỉ, tính kỷ luật tốt

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và nhóm, có kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả, kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh.

Công ty trong giai đoạn phát triển tốt.

Thời giờ làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ 2 thứ 7/ tháng)

Công ty có xe đưa đón CB- CNV đi làm từ Hà Nội (Big C Thăng Long, Hà Đông)

Mức lương Gross: (tùy theo năng lực của ứng viên)

Tiền thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng thứ 13 tuân theo quy định chung của công ty.

Được rà soát tăng lương theo định kỳ và theo hiệu quả của công việc.

Có hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Chế độ BHXH và BHYT, BHTN: được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ nghỉ ngơi: Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ, Tết, phép năm... theo quy định của Nhà nước. Hằng năm, người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát theo quy định của Công ty.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin