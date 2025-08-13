Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán,
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo đúng quy định,
- Kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền và công nợ,
- Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán,
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết,
- Hướng dẫn và đào tạo nhân sự kế toán cấp dưới,

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan,
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp,
- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán - tài chính - thuế,
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt,
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 18 triệu + thưởng 1-2tr/tháng,
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

