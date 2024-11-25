Tuyển Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về mảng hoạt động của Phòng HCNS theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

Xây dựng, phát triển và thực thi các chính sách về quản trị, phát triển nguồn nhân lực bao gồm: định biên nhân sự, tuyển dụng,xây dựng chính sách lương 3P và hệ thống đánh giá KPI …....;

Tham mưu, tư vấn cho cấp quản lý trong việc giải quyết quan hệ lao động với Người lao động;

Thiết lập và triển khai hoạt động đào tạo hệ thống nhằm cải thiện, phát triển năng lực nguồn nhân sự: xây dựng khung chương trình đào tạo theo chức danh; Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo

Triển khai tổ chức và kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ liên quan của công tác pháp chế: tư vấn pháp luật; soạn thảo, rà soát và thẩm định văn bản quy định nội bộ; thực hiện các công tác pháp lý khác khi có nhu cầu phát sinh.

Tổ chức thực hiện và giám sát chất lượng công việc đối với Công tác Hành chính quản trị bao gồm: công tác lễ tân, quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu, quản lý con dấu, công tác hậu cần mọi hoạt động, sự kiện của Công ty, công tác mua sắm, quản lý tài sản Công ty, công tác an ninh, an toàn lao động...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, luật và các ngành học có liên quan khác

Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhân sự , tổ chức hành chính.

Có khả năng dùng phần mềm công nghệ Amis HRM

Có kiến thức xây dựng lương 3P và hệ thống đánh giá KPI

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến;

Cẩn thận, có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

-Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm

-Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty

-Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm

-Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.