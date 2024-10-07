Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A12A, Đường số 1, khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh... đề xuất phương án kinh doanh. Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh nhằm đảm bảo sản lượng đã được hoạch định. Quản lý, điều hành, phân bổ công việc của nhân viên trong nhóm hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Duy trì, mở rộng, và phát triển mạng lưới khách hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh theo chiến lược của Công ty. Theo dõi và chăm sóc khách hàng, trao đổi, giới thiệu, và tư vấn thông tin khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Đảm bảo nhóm kinh doanh việc thực hiện đúng quy trình báo giá sản phẩm, quy trình gia công hàng mẫu, và quy trình xem xét hợp đồng. Đào tạo, huấn luyện phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực thuộc. Các công khác liên quan đến công việc và theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh... đề xuất phương án kinh doanh.

Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh nhằm đảm bảo sản lượng đã được hoạch định.

Quản lý, điều hành, phân bổ công việc của nhân viên trong nhóm hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Duy trì, mở rộng, và phát triển mạng lưới khách hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh theo chiến lược của Công ty.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng, trao đổi, giới thiệu, và tư vấn thông tin khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Đảm bảo nhóm kinh doanh việc thực hiện đúng quy trình báo giá sản phẩm, quy trình gia công hàng mẫu, và quy trình xem xét hợp đồng.

Đào tạo, huấn luyện phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực thuộc.

Các công khác liên quan đến công việc và theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ ĐH các chuyên ngành liên quan về Kỹ thuật, Cơ khí, Kinh doanh. Có kinh nghiệm và kiến thức về Nhựa, Khuôn mẫu, Xi mạ, Kinh doanh, Ép nhựa. Kinh nghiệm từ 3 năm về quản lý kinh doanh, làm việc với các khách hàng, tập đoàn đa quốc gia. Có kinh nghiệm về B2B về ngành nhựa, ngành kỹ thuật. Tiếng Anh giao tiếp tốt, sẵn sàng đi công tác đột xuất.

Tốt nghiệp từ ĐH các chuyên ngành liên quan về Kỹ thuật, Cơ khí, Kinh doanh.

Có kinh nghiệm và kiến thức về Nhựa, Khuôn mẫu, Xi mạ, Kinh doanh, Ép nhựa.

Kinh nghiệm từ 3 năm về quản lý kinh doanh, làm việc với các khách hàng, tập đoàn đa quốc gia.

Có kinh nghiệm về B2B về ngành nhựa, ngành kỹ thuật.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, sẵn sàng đi công tác đột xuất.

Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PTI.

- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.

- Du lịch hàng năm 2 lần/năm.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Có xe đưa rước từ Quận 6, Quận 1, Quận 4, Quận 8, Gò Vấp.

- Được nghỉ 2 ngày T7 và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

- Chế độ tăng lương hàng năm.

- Thưởng hàng năm từ 1.5 tháng lương trở lên

- Chế độ thưởng thâm niên gắn bó, các chế độ khác khi trao đổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin