Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 940 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Mô tả Công việc
• Chụp và stylist cho khách hàng theo concept.
• Set up ánh sáng, decor theo concept có sẵn của Studio.
• Upfile sau khi chụp cho khách hàng lên hệ thống quản lý ảnh của Studio.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
• Nhanh nhẹn, có kĩ năng làm việc nhóm tốt, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt.
• Sử dụng máy fullframe trở lên, biết setup ánh sáng cơ bản.
• Tự tin, nhiệt tình với khách hàng và đồng nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 940 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

