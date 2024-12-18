Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 940 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Mô tả Công việc
• Chụp và stylist cho khách hàng theo concept.
• Set up ánh sáng, decor theo concept có sẵn của Studio.
• Upfile sau khi chụp cho khách hàng lên hệ thống quản lý ảnh của Studio.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
• Nhanh nhẹn, có kĩ năng làm việc nhóm tốt, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt.
• Sử dụng máy fullframe trở lên, biết setup ánh sáng cơ bản.
• Tự tin, nhiệt tình với khách hàng và đồng nghiệp.
• Nhanh nhẹn, có kĩ năng làm việc nhóm tốt, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt.
• Sử dụng máy fullframe trở lên, biết setup ánh sáng cơ bản.
• Tự tin, nhiệt tình với khách hàng và đồng nghiệp.
Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI