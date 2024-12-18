Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 940 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Mô tả Công việc

• Chụp và stylist cho khách hàng theo concept.

• Set up ánh sáng, decor theo concept có sẵn của Studio.

• Upfile sau khi chụp cho khách hàng lên hệ thống quản lý ảnh của Studio.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Nhanh nhẹn, có kĩ năng làm việc nhóm tốt, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt.

• Sử dụng máy fullframe trở lên, biết setup ánh sáng cơ bản.

• Tự tin, nhiệt tình với khách hàng và đồng nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Xe đưa đón

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trống Đồng Việt Nam (Trống Đồng Palace)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin