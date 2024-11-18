Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bến Tre

Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bến Tre

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- Bến Tre

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý các hoạt động của bộ phận QA ( Hiệu chuẩn, thử nghiệm độ tin cậy, QMS, Môi trường.vv.)
2. Giám sát các chương trình đảm bảo chất lượng
3. Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng
4. Cải tiến hệ thống quản lý QA
5. Quản lý các nhân viên QA ( Đưa ra các phương pháp đào tạo, đề bạt nhân sự.)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại Học nhóm ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chế biến thủy sản
2. Có kinh nghiệm làm về quản lý nhân sự & Đảm bảo chất lượng
3. Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí quản lý QA
4. Hiểu biết và có kinh nghiệm về ISO, HACCP
5. Tiếng Anh và Vi tính Thành Thạo
6. Có kỹ năng về quản lý, giao tiếp và xử lý tính huống tốt
7. Am hiểu về các kỹ thuật: SPC, FMEA, 6 công cụ Sigma, Kaizen.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );
Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

