Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bến Tre

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Bến Tre

1. Quản lý các hoạt động của bộ phận QA ( Hiệu chuẩn, thử nghiệm độ tin cậy, QMS, Môi trường.vv.)

2. Giám sát các chương trình đảm bảo chất lượng

3. Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng

4. Cải tiến hệ thống quản lý QA

5. Quản lý các nhân viên QA ( Đưa ra các phương pháp đào tạo, đề bạt nhân sự.)

1. Tốt nghiệp Đại Học nhóm ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chế biến thủy sản

2. Có kinh nghiệm làm về quản lý nhân sự & Đảm bảo chất lượng

3. Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí quản lý QA

4. Hiểu biết và có kinh nghiệm về ISO, HACCP

5. Tiếng Anh và Vi tính Thành Thạo

6. Có kỹ năng về quản lý, giao tiếp và xử lý tính huống tốt

7. Am hiểu về các kỹ thuật: SPC, FMEA, 6 công cụ Sigma, Kaizen.

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

