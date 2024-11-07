Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại phân xưởng, đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch.

-Phân công công việc, giám sát, hướng dẫn công nhân trong phân xưởng thực hiện công việc sản xuất.

-Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

-Theo dõi, quản lý nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị sản xuất.

-Báo cáo tình hình sản xuất, kết quả sản xuất cho cấp trên.

-Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu kinh nghiệm.

-Nắm vững các kỹ năng cơ bản về quản lý sản xuất, quản lý nhân sự.

-Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

-Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, giải quyết vấn đề hiệu quả.

-Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang, sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

-Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

-Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.

-Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX

