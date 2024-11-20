Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 14 Triệu

Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Mức lương
85 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Sài Gòn Center, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 85 - 14 Triệu

Quản lý về nhân sự, doanh số, hàng hóa, tài sản, hình ảnh tại cửa hàng
Làm việc với Trung tâm thưong mại
Làm các báo cáo và các công việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 85 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý, cửa hàng phó trong ngành bán lẻ
Tuổi từ 25 - 35 tuổi
Có thể làm việc xoay ca, tăng ca sau 22h tối 1 – 2 ngày/tuần
Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt
Thành thạo excel, word

Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ: 8tr5 - 14tr (bao gồm lương căn bản + phụ cấp + KPI)
Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Thưởng: Target tuần, target tháng, target bán hàng theo nhóm sản phẩm.
Team Building
Cơ hội nâng bậc lên cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cấp cao, giám sát khu vực.
1 tuần được off 1 ngày, 12 ngày phép năm
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết
Quà tặng vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

