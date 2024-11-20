Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 14 Triệu

Mức lương 85 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Sài Gòn Center, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 85 - 14 Triệu

Quản lý về nhân sự, doanh số, hàng hóa, tài sản, hình ảnh tại cửa hàng

Làm việc với Trung tâm thưong mại

Làm các báo cáo và các công việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 85 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý, cửa hàng phó trong ngành bán lẻ

Tuổi từ 25 - 35 tuổi

Có thể làm việc xoay ca, tăng ca sau 22h tối 1 – 2 ngày/tuần

Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt

Thành thạo excel, word

Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ: 8tr5 - 14tr (bao gồm lương căn bản + phụ cấp + KPI)

Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Thưởng: Target tuần, target tháng, target bán hàng theo nhóm sản phẩm.

Team Building

Cơ hội nâng bậc lên cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cấp cao, giám sát khu vực.

1 tuần được off 1 ngày, 12 ngày phép năm

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết

Quà tặng vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

