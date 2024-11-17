Tuyển Kế toán Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý điều phối nhân sự bộ phận kho.

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng như lập phiếu xuất nhập, chứng từ mua hàng đầy đủ,

Theo dõi hàng hóa trong kho, đề xuất nhập hàng đối với hàng hóa khi đạt định mức tối thiểu trong kho. Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Sắp xếp các loại hàng hóa trong kho khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

Quản lý và nhập xuất kho hàng thành phẩm

Thực hiện các công việc giao vận, điều phối

Báo cáo nhập xuất tồn hàng kỳ, báo cáo tồn kho hàng kỳ

Định kỳ hàng tháng kê kê hàng hóa, kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy, đổ...

Làm báo cáo công việc theo quy định; Báo cáo nhập xuất tồn hàng kỳ, báo cáo tồn kho hàng kỳ

Đề xuất các giải pháp, sáng kiến quản lý kho tối ưu.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng

Kinh nghiệm Quản lý kho 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở các xưởng cơ khí

Sử dụng tin học văn phòng Word, Excel, ưu tiên biết dùng phần mềm Misa Amis

Chăm chỉ nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 09tr-12tr tùy năng lực,

BHXH theo quy định, hưởng 12 ngày phép/năm

Được cung cấp suất ăn trưa tại công ty, bữa phụ buổi chiều, phòng nghỉ buổi trưa.

Đầy đủ chế độ liên hoan, du lịch, hiếu, hỉ,...

Hưởng chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin