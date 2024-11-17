Tuyển Kế toán Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
- Hà Nội: Số 42 Liên Mạc, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý điều phối nhân sự bộ phận kho.
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng như lập phiếu xuất nhập, chứng từ mua hàng đầy đủ,
Theo dõi hàng hóa trong kho, đề xuất nhập hàng đối với hàng hóa khi đạt định mức tối thiểu trong kho. Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Sắp xếp các loại hàng hóa trong kho khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.
Quản lý và nhập xuất kho hàng thành phẩm
Thực hiện các công việc giao vận, điều phối
Báo cáo nhập xuất tồn hàng kỳ, báo cáo tồn kho hàng kỳ
Định kỳ hàng tháng kê kê hàng hóa, kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy, đổ...
Làm báo cáo công việc theo quy định; Báo cáo nhập xuất tồn hàng kỳ, báo cáo tồn kho hàng kỳ
Đề xuất các giải pháp, sáng kiến quản lý kho tối ưu.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm Quản lý kho 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở các xưởng cơ khí
Sử dụng tin học văn phòng Word, Excel, ưu tiên biết dùng phần mềm Misa Amis
Chăm chỉ nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH theo quy định, hưởng 12 ngày phép/năm
Được cung cấp suất ăn trưa tại công ty, bữa phụ buổi chiều, phòng nghỉ buổi trưa.
Đầy đủ chế độ liên hoan, du lịch, hiếu, hỉ,...
Hưởng chế độ theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Ychi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
