Tuyển Kế toán tổng hợp Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.

Tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán.

Kiểm tra chứng từ, sổ sách, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp trước khi trình ký.

Phối hợp làm việc với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Thực hiện kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN theo định kỳ.

Theo dõi công nợ, tài sản cố định, chi phí trả trước và các khoản phải thu – phải trả.

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc lập kế hoạch tài chính, phân tích số liệu và kiểm soát ngân sách.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng hoặc CPA, ACCA là lợi thế.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên trong môi trường giáo dục hoặc doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên

b. Yêu cầu khác:

Am hiểu quy định pháp luật về kế toán, thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và Microsoft Office (đặc biệt Excel).

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, mức thu nhập xứng đáng với năng lực , xem xét nâng lương hàng năm. Chế độ thưởng theo quy chế nhà trường;

Được hưởng các chế độ, chính sách dành cho người lao động theo quy định của Trường/công ty và của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…);

Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân;

Được tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn. Được hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

