Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Hương Building, Tân Triều, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược nội dung theo từng giai đoạn và chiến dịch (launch BST, chương trình ưu đãi, thời điểm mùa vụ,...).
Quản lý và phát triển các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, YouTube...) với định hướng hình ảnh hiện đại, tinh tế và đúng với thị hiếu khách hàng mục tiêu.
Nghiên cứu, cập nhật các trend mới nhất để phát triển nội dung.
Tổ chức các buổi chụp hình, quay video theo chủ đề/bộ sưu tập, đảm bảo hình ảnh đúng gu thẩm mỹ và phong cách sống của khách hàng mục tiêu.
Làm việc chặt chẽ với Ads team để tối ưu nội dung truyền thông có trả phí (Social Ads, Influencer, PR...).
Nghiên cứu hành vi khách hàng nữ 30 – 40 (nhân khẩu học, tâm lý, xu hướng,...) để điều chỉnh thông điệp và hình ảnh truyền thông nhằm tăng lượt tương tác và chuyển đổi của các kênh.
Tìm kiếm, hợp tác và quản lý mối quan hệ với KOLs, influencers có tầm ảnh hưởng trong nhóm khách hàng mục tiêu.
Phân tích hiệu quả các chiến dịch, báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến.
Quản lý đội ngũ bao gồm: Content Writer, Media Editor, Designer, Stylist và Photographer.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Marketing và BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/nam từ 28 – 40 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thời trang hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Social Media, ưu tiên trong ngành thời trang cao cấp, mỹ phẩm, hoặc lifestyle.
Hiểu rõ gu thẩm mỹ, phong cách sống và hành vi mua hàng của phụ nữ 30–40 tuổi thuộc phân khúc thu nhập trung – cao.
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung (chụp hình, quay video) và làm việc với đội nhóm sáng tạo.
Tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm làm việc với các KOLs và quản lý chiến dịch truyền thông tích hợp.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-30tr/tháng + thưởng
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Đặng Xuân Bảng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

