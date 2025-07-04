Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 26 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Nắm vững các thông tin về sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp (sản phẩm công ty là xe máy điện: bán xe và cho thuê xe máy điện)
• Tiếp nhận, trả lời tin nhắn của khách hàng trên các kênh online như facebook, zalo, website, hotline để phản hồi kịp thời chính xác các thông tin
• Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm - dịch vụ của Công ty.
• Tiếp nhận khiếu nại và giải quyết vấn đề, sự cố phát sinh và khiếu nại của khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Báo cáo tiến độ và kết quả công việc với cấp trên hàng ngày

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing...và các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm:
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, trực page ưu tiên làm trong lĩnh vực ô tô, xe máy hoặc các ngành liên quan;
- Có khả năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, chốt sales;
Giọng nói: Không nói ngọng, không có âm vực địa phương, phát âm chuẩn, truyền cảm, rõ ràng và dễ nghe;
- Sử dụng tin học văn phòng thành thạo, có kỹ năng tra cứu thông tin nhanh, tốc độ đánh máy và nhập liệu tốt;
- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện, biết lắng nghe;
- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt trong xử lý tình huống, tôn trọng ý kiến khách hàng, có khả năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng;
- Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 9tr-12tr +hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

