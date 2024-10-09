Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, HCM, Quận 4 - Miền Nam - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phụ trách khu vực Miền Nam Truyền đạt và phân bổ định mức, chỉ tiêu và các thông tin liên quan về bán hàng (sản phẩm mới) đến đội ngũ kinh doanh. Giám sát và đôn đốc công việc đội ngũ tại địa bàn và Nhà phân phối (NPP) nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Theo dõi và kiểm tra hoạt động của các NPP hàng ngày nhằm xây dựng kế hoạch nhập & bán hàng tháng chi tiết theo NPP theo chỉ tiêu được giao. Kiểm soát qui trình & nguồn lực nhằm đảm bảo sản phẩm có sẵn và được trưng bày đúng chuẩn trên tất cả các cửa hàng. Kiểm soát & hướng dẫn GSBH/ NVBH thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng MCP chuẩn cho từng tuyến bán hàng trong khu vực quản lý. Thực hiện Work-With, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ GSBH/ NVBH bán hàng và ra quyết định chọn lựa các Đại diện bán hàng phù hợp Chịu trách nhiệm trong việc thanh lý & tuyển chọn NPP. Quản lý bảo đảm hệ thống phân phối sản phẩm bao phủ 100% khu vực, phát triển khách hàng tiềm năng. Tuân thủ các yêu cầu về thủ tục và qui trình của công ty Hằng ngày Yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bậc Cao đẳng / Đại học trở lên Nam/Nữ từ 30 - 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn chỉnh chu Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Quản lý bán hàng khu vực hoặc Giám sát bán hàng khu vực trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Có kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ tốt với các nhà phân phối trong khu vực phụ trách Kỹ năng bán hàng & Kỹ năng quản lý, giám sát bán hàng Kỹ năng hoạch định, thiết lập và quản trị NPP, Route tuyến bán hàng, vv Kỹ năng huấn luyện & phát triển giám sát bán hàng / nhân viên bán hàng Kinh nghiệm làm việc với Nhà Phân Phối/Đại lý bán buôn khu vực Hồ Chí Minh, Miền Đông Nam Bộ hoặc Miền Tây Nam Bộ (Mekong)

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực. Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác. Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI). Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng. Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ. Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng. Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân. Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.