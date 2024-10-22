Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Hải Phòng - Nam Định ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm tăng trưởng lượng đơn nhận và doanh số tháng/ quý/ năm của khu vực mình phụ trách theo chỉ tiêu được giao

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường

Quản lý, chỉ đạo các quản lý khu vực trong hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới cho công ty.

Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật thông tin các đối thủ cạnh tranh, kịp thời có những đề xuất phù hợp giúp duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Quản lý và xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh, năng động đáp ứng yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Marketing.

Kinh nghiệm: Quản lý kinh doanh marketing, các chuỗi và các hệ thống

Ưu tiên: Kinh nghiệm cùng lĩnh vực ngành nghề bưu chính chuyển phát nhanh (Viettelpost, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Bestexpress...)

Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh

Có sẵn data khách hàng là lợi thế...

Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép hàng năm.

Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

