Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhận Data và đầu mối khách hàng sẵn có. Đào tạo, huấn luyện kiến thức ngành chuyên sâu. Chuyển giao công nghệ thường xuyên., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh : Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà Công ty đặt ra. Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng : Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong các lĩnh vực phù hợp với công ty. Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng và duy trì doanh thu.
Phát triển, đào tạo, quản lý nhân viên : Có trách nhiệm phối hợp tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Điều phối công việc, quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng. Tối ưu, xây dựng lên quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Từ 27 tuổi
Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật... hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế.
Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh...hoặc các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp bán lẻ.
Có từ 01 năm kinh nghiệm trong các ngành hàng kỹ thuật hoặc các ngành : Xử lý nước, xây dựng dân dụng hoàn thiệt nội thất, heatpump lò hơi, giám sát thi công nội thất…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số nhà 105, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

