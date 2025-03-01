Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhận Data và đầu mối khách hàng sẵn có. Đào tạo, huấn luyện kiến thức ngành chuyên sâu. Chuyển giao công nghệ thường xuyên., Quận Ba Đình

Xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh : Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà Công ty đặt ra. Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng : Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong các lĩnh vực phù hợp với công ty. Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng và duy trì doanh thu.

Phát triển, đào tạo, quản lý nhân viên : Có trách nhiệm phối hợp tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Điều phối công việc, quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng. Tối ưu, xây dựng lên quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Độ tuổi : Từ 27 tuổi

Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật... hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế.

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh...hoặc các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp bán lẻ.

Có từ 01 năm kinh nghiệm trong các ngành hàng kỹ thuật hoặc các ngành : Xử lý nước, xây dựng dân dụng hoàn thiệt nội thất, heatpump lò hơi, giám sát thi công nội thất…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FINEST VIỆT NAM

