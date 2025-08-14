Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mục tiêu công việc: Thực hiện toàn bộ quy trình nhập - xuất - đóng gói hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được xử lý đúng quy trình theo chứng từ, chính xác và kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quản lý hàng tồn kho và bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm đếm hàng hóa theo từng đơn hàng, đối chiếu với biên bản bàn giao (BBBG) của từng đơn.

Đóng gói hàng hóa đúng quy trình, ghi rõ địa chỉ, dán tên người nhận lên kiện hàng.

Xác nhận trọng lượng kiện hàng, đánh số bill, dán thông tin vận chuyển lên kiện hàng.

Vận hành cùng xe nâng để nâng, hạ, xếp dỡ hàng hóa, đảm bảo tiến độ nhập - xuất kho theo yêu cầu.

Gom hàng đúng số lượng theo từng đơn hàng.

Dọn dẹp, duy trì môi trường làm việc trong kho sạch sẽ, an toàn, tối ưu hóa không gian sử dụng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp THCS trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho vận, quản lý hàng hóa.

Trung thực, chịu khó, linh hoạt và năng động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 08.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng (có tính lương làm ngoài giờ).

Mức thu nhập:

08.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Thử việc 2 tháng với mức lương 85%.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội gắn bó lâu dài.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ thưởng lễ Tết, thưởng hiệu suất, tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin