Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh

- Hưng Yên ...và 24 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng các kế hoạch kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra.
Thực hiện quản lý bán hàng kênh OTC theo chỉ tiêu doanh số trong khu vực được giao
Chăm sóc khách hàng, cửa hàng trong khu vực quản lý.
Khảo sát và phát triển thêm khách hàng mới trong khu vực.
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số theo từng tháng, năm và phân bổ cho từng khu vực quản lý.
Làm báo cáo ngày, tháng theo định kỳ
Xử lý những phản hồi từ khách hàng và người tiêu dùng (nếu có).
Hỗ trợ nhân viên tư vấn cho nhà thuốc về kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sức khỏe, y tế, dược phẩm
Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng (Lương cứng: 15.000.000 - 17.000.000 đồng/tháng + Thưởng Doanh số + % Doanh số theo khu vực)
Thưởng hoa hồng theo cơ chế thưởng doanh thu của công ty.
Lương tháng 13 và thưởng theo lợi nhuận công ty hàng năm.
Du lịch hàng năm,nghỉ mát, teambuilding,
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

