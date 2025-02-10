Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ASLANR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ASLANR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ASLANR
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH ASLANR

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH ASLANR

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Thành Đạt 1, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch và tổ chức tour: Thiết kế các chương trình du lịch, lên lịch trình cho từng tour, đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ.
2. Đặt dịch vụ: Đặt vé máy bay, phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển, và các dịch vụ khác như hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch.
3. Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh trước và trong chuyến đi, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
4. Giao tiếp khách hàng: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.
5. Quản lý tài chính: Theo dõi chi phí, thu chi của tour, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
6. Quản lý nhân sự: Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đảm bảo mọi người hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong mỗi tour.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm trong nghành du lịch

Tại CÔNG TY TNHH ASLANR Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương deal theo năng lực & Thưởng doanh số hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASLANR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ASLANR

CÔNG TY TNHH ASLANR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

