Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ASLANR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch và tổ chức tour: Thiết kế các chương trình du lịch, lên lịch trình cho từng tour, đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ.

2. Đặt dịch vụ: Đặt vé máy bay, phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển, và các dịch vụ khác như hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch.

3. Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh trước và trong chuyến đi, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

4. Giao tiếp khách hàng: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

5. Quản lý tài chính: Theo dõi chi phí, thu chi của tour, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

6. Quản lý nhân sự: Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đảm bảo mọi người hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong mỗi tour.