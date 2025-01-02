Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 158

- Đường Máng Nước

- An Đồng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát toàn bộ quy trình mua hàng từ khâu tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng đến việc kiểm tra chất lượng hàng hóa và thanh toán.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và chất lượng.
Phân tích thị trường, tìm kiếm các nhà cung cấp mới, so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
Đàm phán và thương lượng với các nhà cung cấp để đạt được giá cả và điều kiện hợp đồng tốt nhất.
Kiểm tra và giám sát chất lượng hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng.
Quản lý và theo dõi các hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đúng tiến độ và quy định.
Lập kế hoạch mua hàng, dự báo nhu cầu hàng hóa, đảm bảo hàng hóa luôn có sẵn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, chi phí mua hàng và các vấn đề liên quan.
Cập nhật thông tin thị trường, giá cả, xu hướng mua hàng để đưa ra các quyết định mua hàng hiệu quả.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình mua hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý/giám sát mua hàng.
Nắm vững các quy trình mua hàng, các điều khoản hợp đồng mua bán.
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 524 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

