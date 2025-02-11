Tuyển Quản lý Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Tuyển Quản lý Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 1,000 USD

- Overall control production about Yield, Productivity, FACA, Cost Improvement…
- Cooperate with other departments to obtain KPI
- Ensure production plan, shipment schedule, quality and cost of production
- Control material, sub-material, equipment.. in production
- Solve and take quick action when issues occurs
- Other jobs assigned by direct manager

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Graduated from University or above with related major
- Have experience in the same position in FDI Company is a priority
- MS Office fluency
- Good at Excell, Powerpoint, Office, Autocad
- English communication
- Able to work under pressure
* Benefit
- Top 100 Vietnam Best Place to work, Top 15 Happy Workforce in Vietnam (Large enterprises), Top 7 in Electronics/Hi-tech/Utilities

Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I4, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-toi-1-000-thang-tai-hai-phong-job303035
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 97 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 23 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 36 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất