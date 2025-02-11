Tuyển Quản lý Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 1,000 USD
- Overall control production about Yield, Productivity, FACA, Cost Improvement…
- Cooperate with other departments to obtain KPI
- Ensure production plan, shipment schedule, quality and cost of production
- Control material, sub-material, equipment.. in production
- Solve and take quick action when issues occurs
- Other jobs assigned by direct manager
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Graduated from University or above with related major
- Have experience in the same position in FDI Company is a priority
- MS Office fluency
- Good at Excell, Powerpoint, Office, Autocad
- English communication
- Able to work under pressure
* Benefit
- Top 100 Vietnam Best Place to work, Top 15 Happy Workforce in Vietnam (Large enterprises), Top 7 in Electronics/Hi-tech/Utilities
- Have experience in the same position in FDI Company is a priority
- MS Office fluency
- Good at Excell, Powerpoint, Office, Autocad
- English communication
- Able to work under pressure
* Benefit
- Top 100 Vietnam Best Place to work, Top 15 Happy Workforce in Vietnam (Large enterprises), Top 7 in Electronics/Hi-tech/Utilities
Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI