Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

Shin-Etsu Việt Nam là công ty con Việt Nam của tập đoàn Shin-Etsu. Ứng dụng công nghệ tối tân từ công ty mẹ, công ty đóng vai trò là nhà tinh chế các loại đất hiếm.

Với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, mong muốn đóng góp vào nỗ lực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam thông qua xe điện, động cơ công nghiệp tiết kiệm năng lượng, quạt năng lượng gió, điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, lĩnh vực sản xuất vật liệu nam châm đất hiếm ngày càng mở rộng thị phần trên thế giới.

Đây chính là cơ sở chúng tôi liên tục mở rộng các nhà máy sản xuất hiện nay.

Với việc nhà máy thứ 3 - nhà máy mở rộng quy trình sản xuất giai đoạn nung nóng chảy kim loại và máy nghiền tự động, sản xuất hợp kim và bột hợp kim đất hiếm - sắp đi vào hoạt động, Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin-Etsu Việt Nam đang mở rộng đội ngũ và tìm kiếm những ứng viên xuất sắc để cùng chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới.

* Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư quản lý sản xuất - Production Control Engineer

- Control production activities in: productivity, efficiency and production orders follows production schedules

- Quality of product and take an improment