Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Nhận thông tin lô hàng, kiểm tra chứng từ, tiến hành khai báo Hải quan trên hệ thống và theo dõi thông quan hàng Xuất/Nhập.

• Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan, Bộ liên quan cho các lô hàng.

• Hỗ trợ check chính sách mặt hàng, mã HS để tư vấn/báo giá cho đại lý.

• Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc.

• Công việc khác theo sự phân công của cấp trên khi có yêu cầu.