Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Lầu 2, 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhận thông tin lô hàng, kiểm tra chứng từ, tiến hành khai báo Hải quan trên hệ thống và theo dõi thông quan hàng Xuất/Nhập.
• Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan, Bộ liên quan cho các lô hàng.
• Hỗ trợ check chính sách mặt hàng, mã HS để tư vấn/báo giá cho đại lý.
• Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc.
• Công việc khác theo sự phân công của cấp trên khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên tốt nghiệp CĐ, ĐH thuộc chuyên ngành kinh tế, XNK, ngoại thương, hàng hải, giao thông vận tải...
• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
• Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu văn bản, viết email
• Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và có kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh.
QUYỀN LỢI:
Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI