Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 2, 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhận thông tin lô hàng, kiểm tra chứng từ, tiến hành khai báo Hải quan trên hệ thống và theo dõi thông quan hàng Xuất/Nhập.
• Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan, Bộ liên quan cho các lô hàng.
• Hỗ trợ check chính sách mặt hàng, mã HS để tư vấn/báo giá cho đại lý.
• Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc.
• Công việc khác theo sự phân công của cấp trên khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Ưu tiên tốt nghiệp CĐ, ĐH thuộc chuyên ngành kinh tế, XNK, ngoại thương, hàng hải, giao thông vận tải...
• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
• Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu văn bản, viết email
• Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và có kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh.
QUYỀN LỢI:

Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD

Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3rd Fl, 131 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 17, Binh Thanh Dist, HCM City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

