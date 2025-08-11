Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, giám sát camera 24/24 các khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà

Kiểm soát và thông báo cho gia chủ thông tin của những người và phương tiện vào ra trong nhà

Tuần tra và giám sát khuôn viên trong và ngoài biệt thự nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi trộm cắp hoặc ý đồ xấu xa

Giám sát, kiểm tra toàn bộ nhân viên trong nhà như: giúp việc, nhân viên dọn vệ sinh, các đơn vị cung cấp dịch vụ

Báo cáo công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 30-45t, ngoại hình tương đối, cao từ 1m7

Có sức khỏe, không nói giọng địa phương

Ưu tiên: công an/bộ đội xuất ngũ, những người được rèn luyện quân ngũ

Có kinh nghiệm an ninh/ bảo vệ từ 2 năm

Tác phong chuyên nghiệp gọn gàng, trung thực

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr + phụ cấp 3tr

Thử việc 1 tháng, 85%

Hỗ trợ cơm theo ca làm

Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Phúc lợi khác: sinh nhật, đám cưới, thai sản…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin