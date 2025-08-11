Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, giám sát camera 24/24 các khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà
Kiểm soát và thông báo cho gia chủ thông tin của những người và phương tiện vào ra trong nhà
Tuần tra và giám sát khuôn viên trong và ngoài biệt thự nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi trộm cắp hoặc ý đồ xấu xa
Giám sát, kiểm tra toàn bộ nhân viên trong nhà như: giúp việc, nhân viên dọn vệ sinh, các đơn vị cung cấp dịch vụ
Báo cáo công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 30-45t, ngoại hình tương đối, cao từ 1m7
Có sức khỏe, không nói giọng địa phương
Ưu tiên: công an/bộ đội xuất ngũ, những người được rèn luyện quân ngũ
Có kinh nghiệm an ninh/ bảo vệ từ 2 năm
Tác phong chuyên nghiệp gọn gàng, trung thực

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr + phụ cấp 3tr
Thử việc 1 tháng, 85%
Hỗ trợ cơm theo ca làm
Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Phúc lợi khác: sinh nhật, đám cưới, thai sản…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

