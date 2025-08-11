Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi, giám sát camera 24/24 các khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà
Kiểm soát và thông báo cho gia chủ thông tin của những người và phương tiện vào ra trong nhà
Tuần tra và giám sát khuôn viên trong và ngoài biệt thự nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi trộm cắp hoặc ý đồ xấu xa
Giám sát, kiểm tra toàn bộ nhân viên trong nhà như: giúp việc, nhân viên dọn vệ sinh, các đơn vị cung cấp dịch vụ
Báo cáo công việc cho cấp quản lý
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 30-45t, ngoại hình tương đối, cao từ 1m7
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 9tr + phụ cấp 3tr
Thử việc 1 tháng, 85%
Hỗ trợ cơm theo ca làm
Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Phúc lợi khác: sinh nhật, đám cưới, thai sản…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
