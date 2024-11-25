Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

R&D/Sản xuất ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Lô 37

- 1...41

- 20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Gò Dầu, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế cấu trúc lốp xe để tính năng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, thiết kế hoa văn, thiết kế khuôn, phát triển quy cách mới.
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phản hồi sản phẩm từ thị trường.
- Theo dõi thí nghiệm sản phẩm mới và biên soạn báo cáo phát hành.
- Luân chuyển từng nhóm sản phẩm, từng dòng lốp học tập( PCR, TBR, OTR,..)
- Một số yêu cầu khác trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Chuyên ngành: liên quan hóa học, vật liệu, cơ khí...
- Sinh viên mới tốt nghiệp nữa cuối năm 2023 hoặc trong năm 2024
- Ngoại ngữ: tốt Tiếng Anh hoặc Trung
- GPA: từ 7.0 trở lên, thuộc khối Đại học quốc gia, Đại học Tôn Đức Thắng
- Có khả năng công tác trong và ngoài nước
- Khả năng chịu áp lực, linh hoạt, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 10.000.000đ
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài.
- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm.
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty.
- Đánh giá thưởng xe hàng năm: SH, vision, wave,...
- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng.
- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày.
- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm.
- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể.
- Phát quà vào các dịp lễ tết.
- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại
- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết cho công nhân viên ở xa.
- Có xe đưa rước từ TP.HCM đến Công Ty ( Chiều Thứ 7 và quay lại tối Chủ nhật).
- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-1...41-20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

