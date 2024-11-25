Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Lô 37 - 1...41 - 20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Gò Dầu, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế cấu trúc lốp xe để tính năng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, thiết kế hoa văn, thiết kế khuôn, phát triển quy cách mới.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phản hồi sản phẩm từ thị trường.

- Theo dõi thí nghiệm sản phẩm mới và biên soạn báo cáo phát hành.

- Luân chuyển từng nhóm sản phẩm, từng dòng lốp học tập( PCR, TBR, OTR,..)

- Một số yêu cầu khác trong công việc.

- Giới tính: Nam

- Chuyên ngành: liên quan hóa học, vật liệu, cơ khí...

- Sinh viên mới tốt nghiệp nữa cuối năm 2023 hoặc trong năm 2024

- Ngoại ngữ: tốt Tiếng Anh hoặc Trung

- GPA: từ 7.0 trở lên, thuộc khối Đại học quốc gia, Đại học Tôn Đức Thắng

- Có khả năng công tác trong và ngoài nước

- Khả năng chịu áp lực, linh hoạt, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 10.000.000đ

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài.

- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm.

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty.

- Đánh giá thưởng xe hàng năm: SH, vision, wave,...

- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng.

- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày.

- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm.

- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể.

- Phát quà vào các dịp lễ tết.

- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại

- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết cho công nhân viên ở xa.

- Có xe đưa rước từ TP.HCM đến Công Ty ( Chiều Thứ 7 và quay lại tối Chủ nhật).

- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h).

