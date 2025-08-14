Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A - Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kịch bản đào tạo, phụ trách đào tạo và tái đào tạo giáo viên môn Toán trong hệ thống.

Sắp xếp, phân công lịch làm việc của các giáo viên.

Quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Xử lý các vấn đề liên quan đến ca dạy.

Chịu trách nhiệm làm công, tính lương cho các giáo viên.

Xây dựng, biên soạn, cập nhật nội dung giảng dạy theo nhu cầu.

Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng xử lý tình huống và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

Chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận.

Có thể làm được 1-2 ca tối trong tuần.

Quyền Lợi

Lương deal theo năng lực: 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPI

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Được hưởng lương tháng thứ 13.

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,…

Được review tăng lương hàng năm.

Làm việc trong một môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

