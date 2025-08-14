Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Viết nội dung
Tạo caption mạng xã hội, blog post, mô tả khóa học, email marketing, nội dung SEO website...
2. Kịch bản video
Viết kịch bản TikTok, Reels, theo hướng viral, trend hoặc cung cấp giá trị giáo dục
3. Chỉnh sửa – đo lường - tối ưu
Đảm bảo nội dung không sai chính tả, đúng giọng văn thương hiệu, được tối ưu SEO cơ bản. Đo lường kết quả các sản phẩm và có phương án tối ưu hiệu quả
4. Thiết kế cơ bản
Biết sử dụng Canva ,các công cụ thiết kế hình ảnh cơ bản
5. Hợp tác với các thành viên trong nhóm
Khả năng làm việc với các nhà thiết kế, biên tập viên và những người sáng tạo nội dung khác để tạo nội dung gắn kết, phản hồi làm việc theo nhóm từ đồng nghiệp, khả năng giải quyết xung đột và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng
6. Luôn cập nhật xu hướng
Số lượng ấn phẩm ngành đã đọc, tham dự các sự kiện ngành, sử dụng phần mềm và công cụ viết mới nhất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
Đại học
2. Trình độ ngoại ngữ
Bậc B trở lên.
3. Trình độ tin học
Thông thạo tin học văn phòng.
4. Kiến thức
Xã hội tổng quát, Ngôn ngữ học, Marketing tổng quan.
5. Kỹ năng
Sử dụng AI vào công việc , Giao tiếp, sáng tạo, phân tích, quản lý dự án, tỉ mỉ , tập trung vào khách hàng, tư duy dữ liệu, và quyết đoán.
6. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương.
Yêu cầu công việc ưu tiên có thế mạnh về kênh tiktok
Nơi làm việc
Văn phòng trụ sở : 164 Hoàng Ngân,Trung Hoà, Cầu Giấy,Hà Nội
Yêu cầu khác Ưu tiên nữ, sinh năm 2k2 đến 1999.
7. Tính cách cá nhân
Thấu cảm, Linh hoạt, Cẩn trọng, Cần cù ,Sáng tạo
8. Phong cách làm việc
Chuyên nghiệp, Hiện đại, Cầu tiến, Nhạy bén.
9. Thể chất và sức khoẻ
Tốt, có khả năng làm việc theo dự án dưới áp lực và tiến độ gấp.
10. Giới tính
Nam /Nữ.
11. Độ tuổi
22-26 tuổi .
12. Ngoại hình
Dễ nhìn.

Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10-15tr /tháng + thưởng + phụ cấp hàng tháng
Hưởng chế độ BHXH theo quy định và phúc lợi xã hội
Thời gian thử việc tối thiểu 01 tháng và tối đa trong 02 tháng (không tính ngày đào tạo).
Hướng dẫn tận tình từ người hướng dẫn để làm quen công việc.
Làm việc trong môi trường học hỏi tốt, năng động, thăng tiến.
Chính thức ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng
Công việc hợp tác lâu dài, Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng KPIs,..
Đào tạo nâng cao về chuyên môn , kỹ năng quản lý ,...
Được Xây dựng và quản lý đội nhóm.
Được vinh danh, thưởng hàng tháng/quý/năm
Được khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Được trang bị đầy đủ những công cụ và điều kiện làm việc phù hợp.
Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu hỗ trợ để tiến hành công việc.
Được đề xuất mức lương và phụ cấp phù hợp với năng lực và trách nhiệm thực tế.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của công ty và pháp luật.
Được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT9, dãy 16B3 Làng Việt kiều châu Âu, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

