Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
- Hà Nội:
- TT02
- 12 Dự án Hải Đăng city, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty trên các kênh: thương mại điện tử, facebook, website, điện thoại v.v...
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Thu thập, tổng hợp các câu hỏi, thắc mắc và nhu cầu của khách hàng để xây dựng dữ liệu khách hàng
Công việc khác theo phân công của ban quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học Dược
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền ăn trưa + phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,...
Địa điểm làm việc: Hàm Nghi, Nam Từ liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI