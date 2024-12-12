Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT02 - 12 Dự án Hải Đăng city, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty trên các kênh: thương mại điện tử, facebook, website, điện thoại v.v...

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Thu thập, tổng hợp các câu hỏi, thắc mắc và nhu cầu của khách hàng để xây dựng dữ liệu khách hàng

Công việc khác theo phân công của ban quản lý

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo tất cả các kỹ năng, kiến thức từ đầu

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học Dược

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: Từ 6 triệu VNĐ/ 1 tháng (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

Phụ cấp tiền ăn trưa + phụ cấp gửi xe

Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.

Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,...

Địa điểm làm việc: Hàm Nghi, Nam Từ liêm, Hà Nội

