Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Sản xuất dược phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- TT02

- 12 Dự án Hải Đăng city, Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty trên các kênh: thương mại điện tử, facebook, website, điện thoại v.v...
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Thu thập, tổng hợp các câu hỏi, thắc mắc và nhu cầu của khách hàng để xây dựng dữ liệu khách hàng
Công việc khác theo phân công của ban quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo tất cả các kỹ năng, kiến thức từ đầu
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học Dược
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: Từ 6 triệu VNĐ/ 1 tháng (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
Phụ cấp tiền ăn trưa + phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,...
Địa điểm làm việc: Hàm Nghi, Nam Từ liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-san-xuat-duoc-pham-thu-nhap-6-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job268294
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm