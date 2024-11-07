Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông

Sản xuất dược phẩm

- Thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng tại nơi áp dụng.

- Đề xuất các quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của dự án thông qua việc áp dụng những quy trình, tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

- Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng hằng năm của công ty, từ đó có những điều chỉnh, thay đổi quy trình sao cho phù hợp với từng sản phẩm.

- Đánh giá chất lượng các nhà cung cấp cũng như các nhà thầu đang thực hiện công việc hợp tác với công ty.

- Huấn luyện các bộ phân có liên quan trong việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thực tế sản xuất của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở các công ty dược phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập khởi điểm Từ 9.000.000 đồng/ tháng trở lên (hoặc thỏa thuận theo năng lực) .

• Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc phù hợp;

• Được hỗ trợ ăn ca.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

• Thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết;

• Được tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, đào tạo của công ty và các chế độ phúc lợi khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

