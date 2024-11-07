Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Sản xuất dược phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng tại nơi áp dụng.
- Đề xuất các quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của dự án thông qua việc áp dụng những quy trình, tiêu chuẩn quản lý chất lượng.
- Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng hằng năm của công ty, từ đó có những điều chỉnh, thay đổi quy trình sao cho phù hợp với từng sản phẩm.
- Đánh giá chất lượng các nhà cung cấp cũng như các nhà thầu đang thực hiện công việc hợp tác với công ty.
- Huấn luyện các bộ phân có liên quan trong việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thực tế sản xuất của công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở các công ty dược phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập khởi điểm Từ 9.000.000 đồng/ tháng trở lên (hoặc thỏa thuận theo năng lực) .
• Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc phù hợp;
• Được hỗ trợ ăn ca.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
• Thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết;
• Được tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, đào tạo của công ty và các chế độ phúc lợi khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 8 Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Ba La, Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-qa-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245047
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm HK Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm HK Care
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm HK Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm HK Care
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Phòng khám Đa khoa Vietlife
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm DRIP HYDRATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu DRIP HYDRATION VIETNAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Lychee
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trust Me
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm