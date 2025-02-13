Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Linh Đàm,Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giới thiệu, tư vấn bán thuốc cho khách hàng (Tại nhà thuốc)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ tốt nghiệp cao đẳng , đại học chuyên ngành y trở lên

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

• Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu , Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài

• Khả năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

•Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty,BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

•Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn, có cơ hội thăng tiến

•Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...

•Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

