Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Linh Đàm,Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giới thiệu, tư vấn bán thuốc cho khách hàng (Tại nhà thuốc)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ tốt nghiệp cao đẳng , đại học chuyên ngành y trở lên
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu , Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài
• Khả năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

•Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty,BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
•Được training đào tạo hàng tuần về chuyên môn, có cơ hội thăng tiến
•Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...
•Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62, ngõ 24, Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

