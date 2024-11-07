Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Sản xuất dược phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thiết bị (hiệu chuẩn, kiểm định);
- Quản lý Nhà cung cấp, đơn vị thuê ngoài;
- Quản lý vệ sinh; Quản lý hệ thống máy tính;
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 23 – 35 sức khỏe tốt;
- Dược sỹ đại học (Đại học Dược Hà Nội; Học viện Quân Y hoặc Đại học Y Dược Quốc gia)
- Ngoại ngữ: Đọc viết thành thạo Tiếng Anh, ưu tiên có thể giao tiếp về chuyên môn được với chuyên gia nước ngoài bằng Tiếng Anh (hoặc Tiếng Nhật);
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm QA, QC hoặc sản xuất;
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu khu vực Thạch Thất, Quốc Oai;
- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm, say mê công việc;
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chính xác và có khả năng thuyết phục;
- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực; cạnh tranh với thị trường.
- Thu nhập ổn định, hấp dẫn;
- Được đóng BHXH, BHYT,.. ngay sau 60 ngày thử việc;
- Được tặng quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...trong năm;
- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn tại Nhà máy Dược phẩm Top 10 Nhật Bản (ASKA);
- Được đào tạo bởi đội Dược sỹ giàu kinh nghiệm và chuyên gia từ Nhật Bản;
- Được tham gia vào các phong trào văn nghệ, du lịch, nghỉ mát hàng năm;
- Được hưởng chế độ phép và các chế độ khác theo quy định;
- Được làm việc ở môi trường năng động, chuyên nghiệp (Top 10 Công ty Dược uy tín Việt Nam).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP 1: Số 10A, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội / VP 2: Số 80, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

