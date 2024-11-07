Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ
- Theo dõi quy trình sản xuất hiện hành
+ Theo dõi sự phù hợp của quy trình về: thành phần nguyên liệu, cách thức xử lý nguyên liệu, các bước sản xuất, thông số, yêu cầu chất lượng và kiểm soát
+ Theo dõi và đánh giá những thay đổi để sau bao lâu tùy thuộc mức độ cấp thiết sẽ phải điều chỉnh quy trình sản xuất
+ Ban hành lại quy trình theo quy định của SOP kiểm soát hồ sơ tài liệu
- Theo dõi quy trình sản xuất mới:
+ Theo dõi quy trình triển khai quy trình sản xuất của phòng nghiên cứu phát triển với Xưởng sản xuất
+ Ghi nhận và tham gia ý kiến về tính khả thi của quy trình sản xuất
+ Trực tiếp theo dõi quá trình sản xuất các lô sản phẩm tiếp theo của xưởng sản xuất để đảm bảo các yếu tố trong quy trình sản xuất đã áp dụng ở đợt sản xuất thử nghiệm được áp dụng. Đánh giá tính hợp lý của quy trình sản xuất khi triển khai sản xuất tiếp
+ Đề xuất cho việc áp dụng quy trình sản xuất mới
+ Tiếp nhận và theo dõi quy trình sản xuất
- Theo dõi nguyên phụ liệu
+ Xác định đặc tính của mỗi nguyên phụ liệu phù hợp với từng dạng bào chế, sản phẩm. Tư vấn với phòng nghiên cứu phát triển hoặc phòng kế hoạch trong việc mua nguyên liệu phù hợp
+ Phối hợp với tổ sản xuất, IPC đánh giá sơ bộ và báo cáo với BQĐ các phòng ban liên quan khi nguyên liêu cung ứng có sự sai khác
- Các nhiệm vụ xây dựng hệ thống
+ Theo dõi, đánh giá và báo cáo sự ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình sản xuất đến chất lượng và hiệu quả sản phẩm. Giám sát quá trình sản xuất theo quy trình sản xuất.
+ Sửa chữa sản phẩm không đạt chất lượng
+ Tham gia soạn thảo, chỉnh sửa, cải tiến quy trình, quy đinh, hướng dẫn làm việc
+ Tham gia công tác thanh tra, thẩm định GMP
+ Soạn thảo tài liệu đào tạo, đào tạo nhân viên mới
+ Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Nam nữ trong độ tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành y, dược, hoá dược hoặc các ngành liên quan – Vị trí có thể phát triển lên Quản đốc phân xưởng, Giám đốc sản xuất
- Làm việc ít nhất 1 năm tại nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng các vị trí: R&D hoặc sản xuất hoặc kỹ thuật hoặc đảm bảo chất lượng
- Sử dụng thành thạo các thiết bị như dập viên, bao phim, pha chế...
- Hiểu biết về các loại tá dược thường dùng, các công nghệ sản xuất các dạng bào chế viên nén, bao phim, cốm bột, dung dịch.Có kinh nghiệm về xây dựng định mức vật tư và quy trình sản xuất từ quy mô pilot đến quy mô công nghiệp các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng
- HIểu được các nguyên tắc GMP cơ bản trong sản xuất dược phẩm-thực phẩm chức năng: yêu cầu vệ sinh; nguyên tắc chống nhiễm/nhiễm chéo; hệ thống HVCA; hồ sơ số lô
- Chủ động phương tiện đi lại, có thể làm việc theo ca sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập
• Mức lương :10-12tr (gross)
• Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước
• Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị
• Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa G1, Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Hà Nội

