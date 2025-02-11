Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

1. Tư vấn khách hàng online:
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm TP bảo vệ sức khoẻ cho mẹ và bé, mỹ phẩm,dược phẩm qua các kênh online như website, và các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Tiktok, Lazada...)
2. Livestream bán hàng:
Thực hiện livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee Live để giới thiệu và bán sản phẩm.
Chuẩn bị nội dung, kiến thức sản phẩm, và tương tác trực tiếp với khách hàng trong buổi livestream.
Giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, dễ hiểu và đảm bảo tuân thủ các quy định về quảng cáo và bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm.
3. Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Làm việc cùng bộ phận marketing để lập kế hoạch quảng cáo, chạy chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng online.
Đóng góp ý tưởng phát triển các chiến lược bán hàng online mới nhằm tối ưu hóa doanh thu và trải nghiệm khách hàng.
4. Theo dõi xu hướng và phát triển kiến thức chuyên môn:
Cập nhật thông tin mới nhất về các sản phẩm dược phẩm và xu hướng bán hàng online để đảm bảo nội dung tư vấn và bán hàng luôn chính xác và hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Dược (Dược sỹ).
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính và linh hoạt trong việc tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn bán hàng (nhà thuốc/phòng khám/công ty)

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, kèm các khoản thưởng theo doanh thu bán hàng (13-17) + doanh thu
Đào tạo: Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, livestream và tư vấn khách hàng online.
Cơ hội phát triển: Tham gia vào môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm trực tuyến.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ tế, sinh nhật và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

