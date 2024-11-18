Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sản xuất dược phẩm

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu

- Mỗ Lao

- Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp:
- Lập danh sách nhà cung cấp tiềm năng;
- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng, phù hợp với điều kiện công ty. (Ví dụ tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng ... );
- Trình lên cấp trên các thông tin liên quan nhà cung cấp để lựa chọn và phê duyệt;
- Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty;
- Theo dõi thường xuyên và đánh giá nhà cung cấp.
2. Khảo sát giá:
- Khảo sát giá của các nhà cung cấp khác và thị trường;
- Tiến hành thương lượng mức giá hợp lí nhất với ncc.
3. Thực hiện quy trình mua hàng:
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các cửa hàng;
- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước và các thông tin cần thiết để lên đơn đặt hàng;
- Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng;
- Kí và kiểm tra các hóa đơn chứng từ liên quan và chuyển giao cho kế toán;
- Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng theo quy định;
4. Lập kế hoạch mua hàng:
- Lập kế hoạch mua hàng hàng tháng;
- Kiểm soát Xuất nhập tồn, đề xuất phương án xây dựng danh mục hàng bán nhanh, bán chậm cần luân chuyển hàng hóa kịp thời giữa các cửa hàng.
5. Các công việc khác theo yêu cầu:
- Báo định kỳ theo yêu cầu cấp trên;
- Đề xuất các hướng giải quyết kịp thời để tiết kiệm chi phí mua hàng và nâng cao hiệu quả mua hàng;
- Báo cáo cho cấp trên ngay khi có khó khăn không giải quyết được
- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan;
- Độ tuổi từ 26-35;
- Có ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí mua hàng hoặc tương đương;
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;
- Có khả năng đàm phán thương lượng, giải quyết vấn đề và triển khai hợp đồng, sắp xếp tổ chức lưu giữ chứng, phân tích tổng hợp số liệu tốt;
- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, kiên trì, chủ động trong công việc; học hỏi nhanh và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn lên tới 18 triệu, bao gồm lương cứng 8-12trđ tùy theo năng lực + thưởng hiệu quả tối ưu chi phí 3-5% + thưởng doang số cá nhân lên đến 5% + các khoản thưởng khác.
- Xét tăng lương 06 tháng/lần.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa chia sẻ, tập tay, đọc sách và nghe sách nói hàng ngày.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.
- Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty; đi du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

