Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Lychee
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Lychee

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty Cổ phần Lychee

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thực hiện các buổi phát livestream bán hàng, chia sẻ kiến thức về công dụng, thành phần, cách sử dụng của các dòng sản phẩm collagen và placenta trên các nền tảng trực tuyến như: Youtube, Facebook, TikTok, Instagram hoặc các sàn thương mại điện tử như: Shopee Live, Lazada Live,…
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, mini game để thu hút tương tác và tăng đơn hàng;
- Giao tiếp duyên dáng tự nhiên, phụ trách chăm sóc KH sau mỗi phiên live (trả lời bình luận, tin nhắn, giải quyết các tình huống claim, phát sinh của KH)
- Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe & làm đẹp
- Học, tìm hiểu và nắm rõ các thông tin về các dòng sản phẩm của công ty
- Đào tạo các sản phẩm cho nhân viên trong hệ thống Lychee và tại các đại lý của công ty khi cần.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng dược.
Trình độ
Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Kinh nghiệm
Kỹ năng tin học: Thành thạo Excel,…..
Kỹ năng tin học
Am hiểu về các nhóm khách hàng: người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người muốn làm đẹp… để tư vấn phù hợp.
Kỹ năng giao tiếp tốt: Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, truyền cảm (ưu tiên có màu sắc riêng)
Kỹ năng livestream: Tự tin trước ống kính, biết cách giao tiếp, tương tác trước đám đông

Tại Công ty Cổ phần Lychee Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12.000.000đ – 18.000.000đ + com (không áp chỉ tiêu doanh số)
Lương tháng 13, thưởng năm,...
Tham gia BHXH, BHTN và BHYT theo Luật định.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi theo quy định luật lao động và quy định cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lychee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Lychee

Công ty Cổ phần Lychee

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 19, tòa nhà Sao Mai, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

