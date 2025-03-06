Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thực hiện các buổi phát livestream bán hàng, chia sẻ kiến thức về công dụng, thành phần, cách sử dụng của các dòng sản phẩm collagen và placenta trên các nền tảng trực tuyến như: Youtube, Facebook, TikTok, Instagram hoặc các sàn thương mại điện tử như: Shopee Live, Lazada Live,…

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, mini game để thu hút tương tác và tăng đơn hàng;

- Giao tiếp duyên dáng tự nhiên, phụ trách chăm sóc KH sau mỗi phiên live (trả lời bình luận, tin nhắn, giải quyết các tình huống claim, phát sinh của KH)

- Hỗ trợ khách hàng lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe & làm đẹp

- Học, tìm hiểu và nắm rõ các thông tin về các dòng sản phẩm của công ty

- Đào tạo các sản phẩm cho nhân viên trong hệ thống Lychee và tại các đại lý của công ty khi cần.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng dược.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Kỹ năng tin học: Thành thạo Excel,…..

Am hiểu về các nhóm khách hàng: người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người muốn làm đẹp… để tư vấn phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, truyền cảm (ưu tiên có màu sắc riêng)

Kỹ năng livestream: Tự tin trước ống kính, biết cách giao tiếp, tương tác trước đám đông

Tại Công ty Cổ phần Lychee Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12.000.000đ – 18.000.000đ + com (không áp chỉ tiêu doanh số)

Lương tháng 13, thưởng năm,...

Tham gia BHXH, BHTN và BHYT theo Luật định.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi theo quy định luật lao động và quy định cty.

