Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- ShopHouse 3B

- Green Pearl

- 378 Minh Khai

- Quận Hai Bà Trưng

- Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

1.Tư vấn bán hàng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của nhà thuốc
Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán
2. Kiểm kê, quản trị hàng hoá
Nhận hàng và kiểm kê hàng hoá.
Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng quy định theo quầy/tủ được phân công
Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc định kỳ 2 lần/tháng hoặc theo yêu cầu của quản lý
3. Quản trị các kênh online
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của nhà thuốc trên các kênh online
Viết bài về sản phẩm đăng trên website, sàn shopee, tiktokshop, chăm sóc fanpage (Nếu chưa biết sẽ được học viện Marketing Y Dược MPG đào tạo, cầm tay chỉ việc)
4. Được đào tạo liên tục về kiến thức và quy trình mới
Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, quy trình, quy định, chương trình khuyến mại của nhà thuốc
Thực hiện nghiêm túc việc học, cập nhật kiến thức theo yêu cầu của quản lý
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: theo sự phân công của quản lý và ban lãnh đạo
Địa điểm làm việc: Siêu thị thuốc MPG, Shophouse 3B, khu đô thị Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, có xoay ca
- Ca ngày: 07h30 - 17h (nghỉ trưa 12h00 - 13h30)
- Ca tối: 14h - 22h

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Dược. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược
Khả năng giao tiếp, tôn trọng Khách hàng
Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc
Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, Tận tâm

Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6 – 8 triệu/tháng tuỳ năng lực, kinh nghiệm + thưởng doanh thu
Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn về mức thưởng bán hàng; Chính sách lương thưởng tương xứng với năng lực
Phụ cấp ăn trưa: 500.000/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động
Thưởng tháng lương 13 và các chế độ khác.
Được học miễn phí các khoá đào tạo tại Học viện Marketing Y Dược MPG
Du lịch và tham gia các hoạt động của công ty hàng năm.
Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới.
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết, và các chính sách phúc lợi.
Môi trường làm việc thân thiện & năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

