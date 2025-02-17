Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ShopHouse 3B - Green Pearl - 378 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Sản xuất dược phẩm

1.Tư vấn bán hàng

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của nhà thuốc

Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán

2. Kiểm kê, quản trị hàng hoá

Nhận hàng và kiểm kê hàng hoá.

Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng quy định theo quầy/tủ được phân công

Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc định kỳ 2 lần/tháng hoặc theo yêu cầu của quản lý

3. Quản trị các kênh online

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của nhà thuốc trên các kênh online

Viết bài về sản phẩm đăng trên website, sàn shopee, tiktokshop, chăm sóc fanpage (Nếu chưa biết sẽ được học viện Marketing Y Dược MPG đào tạo, cầm tay chỉ việc)

4. Được đào tạo liên tục về kiến thức và quy trình mới

Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, quy trình, quy định, chương trình khuyến mại của nhà thuốc

Thực hiện nghiêm túc việc học, cập nhật kiến thức theo yêu cầu của quản lý

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: theo sự phân công của quản lý và ban lãnh đạo

Địa điểm làm việc: Siêu thị thuốc MPG, Shophouse 3B, khu đô thị Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, có xoay ca

- Ca ngày: 07h30 - 17h (nghỉ trưa 12h00 - 13h30)

- Ca tối: 14h - 22h

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Dược. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược

Khả năng giao tiếp, tôn trọng Khách hàng

Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc

Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, Tận tâm

Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6 – 8 triệu/tháng tuỳ năng lực, kinh nghiệm + thưởng doanh thu

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn về mức thưởng bán hàng; Chính sách lương thưởng tương xứng với năng lực

Phụ cấp ăn trưa: 500.000/tháng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động

Thưởng tháng lương 13 và các chế độ khác.

Được học miễn phí các khoá đào tạo tại Học viện Marketing Y Dược MPG

Du lịch và tham gia các hoạt động của công ty hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới.

Chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết, và các chính sách phúc lợi.

Môi trường làm việc thân thiện & năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam

