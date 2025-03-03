Tuyển Sản xuất dược phẩm DRIP HYDRATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

DRIP HYDRATION VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại DRIP HYDRATION VIETNAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà N01

- T1

- Chung cư N01, Khu Ngoại giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm

- Chịu trách nhiệm bảo quản, kiểm kê hạn sử dụng, tình trang hàng hoá để có phương án xử lý hàng hết hạn, hư hỏng và không đảm bảo chất lượng tại cơ sở
- Căn cứ vào lượng tiêu thụ của cơ sở, lập kế hoạch dự trữ bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm tại các cơ sở chịu trách nhiệm
- Kiểm tra chất lượng thuốc được giao từ tổng kho, biên bản nhận hàng, số lượng, chất lượng
- Pha chế thuốc, cấp phát thuốc theo chỉ định của bác sĩ
Trình độ học vấn: Đại học và có Chứng chỉ hành nghề
- Kinh nghiệm từ 02 năm tại các bệnh viện
- Chuyên nghiệp, thân thiện
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Đại học và có Chứng chỉ hành nghề
- Kinh nghiệm từ 02 năm tại các bệnh viện
- Chuyên nghiệp, thân thiện

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DRIP HYDRATION VIETNAM

DRIP HYDRATION VIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Đường 3/2, Phường 12 (Quận 10), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

