Tuyển Sản xuất dược phẩm DRIP HYDRATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại DRIP HYDRATION VIETNAM
- Hà Nội:
- Tòa nhà N01
- T1
- Chung cư N01, Khu Ngoại giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chịu trách nhiệm bảo quản, kiểm kê hạn sử dụng, tình trang hàng hoá để có phương án xử lý hàng hết hạn, hư hỏng và không đảm bảo chất lượng tại cơ sở
- Căn cứ vào lượng tiêu thụ của cơ sở, lập kế hoạch dự trữ bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm tại các cơ sở chịu trách nhiệm
- Kiểm tra chất lượng thuốc được giao từ tổng kho, biên bản nhận hàng, số lượng, chất lượng
- Pha chế thuốc, cấp phát thuốc theo chỉ định của bác sĩ
Trình độ học vấn: Đại học và có Chứng chỉ hành nghề
- Kinh nghiệm từ 02 năm tại các bệnh viện
- Chuyên nghiệp, thân thiện
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại DRIP HYDRATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
