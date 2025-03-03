Tuyển Sản xuất dược phẩm DRIP HYDRATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm bảo quản, kiểm kê hạn sử dụng, tình trang hàng hoá để có phương án xử lý hàng hết hạn, hư hỏng và không đảm bảo chất lượng tại cơ sở

- Căn cứ vào lượng tiêu thụ của cơ sở, lập kế hoạch dự trữ bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm tại các cơ sở chịu trách nhiệm

- Kiểm tra chất lượng thuốc được giao từ tổng kho, biên bản nhận hàng, số lượng, chất lượng

- Pha chế thuốc, cấp phát thuốc theo chỉ định của bác sĩ

Trình độ học vấn: Đại học và có Chứng chỉ hành nghề

- Kinh nghiệm từ 02 năm tại các bệnh viện

- Chuyên nghiệp, thân thiện

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội