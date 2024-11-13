Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Unit 5, Tầng 14 Tòa Nhà Century Tower, 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các ứng dụng web, bao gồm thiết kế trên desktop và mobile, đặc biệt là cho ứng dụng thực tế ảo(VR).

Phát triển wireframes, prototypes, và mockups để truyền đạt ý tưởng và chức năng của thiết kế.

Xây dựng các bản thiết kế có độ chính xác cao, sử dụng các công cụ như Figma, Sketch, hoặc Adobe XD.

Tối ưu hóa UI/UX để tăng cường trải nghiệm người dùng và cải thiện tính năng điều hướng, dễ dàng sử dụng.

Cộng tác với đội ngũ phát triển để đảm bảo rằng thiết kế UI/UX được triển khai chính xác và hiệu quả.

Điều chỉnh thiết kế dựa trên kết quả nghiên cứu người dùng, phân tích hành vi người dùng.

Đảm bảo thiết kế đồng nhất và nhất quán với các guideline và thương hiệu của công ty.

Theo dõi và áp dụng các xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất để cải tiến và sáng tạo trong quá trình thiết kế.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho ứng dụng web.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD, InVision hoặc các phần mềm thiết kế khác.

Hiểu biết sâu về nguyên tắc UX, thiết kế tương tác, và quy trình thiết kế tập trung vào người dùng.

Có khả năng chuyển đổi các yêu cầu sản phẩm thành các thiết kế thân thiện và hấp dẫn với người dùng.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển, sản phẩm và các bên liên quan.

Khả năng thực hiện nghiên cứu người dùng và phân tích dữ liệu UX để đưa ra quyết định thiết kế hợp lý.

Có kỹ năng tổ chức và thực hiện các buổi nghiên cứu người dùng như usability testing, A/B testing, khảo sát, và phỏng vấn người dùng để đưa ra quyết định thiết kế dựa trên dữ liệu thực tế.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho ứng dụng kính thực tế ảo(VR) là một lợi thế

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về HTML/CSS và các nguyên tắc front-end cơ bản.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile hoặc Scrum.

Hiểu biết về tối ưu hóa UI/UX cho SEO và hiệu suất trang web, ứng dụng web.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: UPTO 25.000.000 VND tùy theo năng lực

BHXH đóng 100% theo lương

Thưởng hiệu suất hấp dẫn lên đến 3 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...).

Review lương 2 lần/năm, chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc.

Cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong mảng AI.

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Khu vực Pantry tiện nghi với tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,...

Du lịch và teambuilding hàng năm.

Các sự kiện nội bộ đa dạng:

Tiệc sinh nhật CBNV hàng quý

Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6...

Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META

