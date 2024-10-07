Tuyển Social Media Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Social Media Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai các kế hoạch nội dung sáng tạo trên các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, v.v. Đảm bảo nội dung luôn mới mẻ, hấp dẫn và phù hợp với định hướng thương hiệu. Tìm kiếm và hợp tác với influencers để quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đàm phán và quản lý các hợp đồng hợp tác với influencers, theo dõi hiệu quả chiến dịch. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử như Amazon, Walmart, ... Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo để thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến. Lên ý tưởng, viết bài và thiết kế nội dung đa dạng (hình ảnh, video, bài viết) để thu hút và giữ chân khách hàng. Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất cải tiến. Phân tích kỳ vọng của khách hàng trên các kênh. Xác định KPI và KRA cho các chiến dịch truyền thông xã hội. Tương tác với khách hàng và người theo dõi. Sử dụng các công cụ tiếp thị truyền thông mạng xã hội để đo lường hiệu suất. Theo dõi các chiến dịch và phân tích dữ liệu thu được. Theo dõi các chỉ số về SEO và lưu lượng truy cập web. Theo dõi các xu hướng (Trend, meme) trên mạng xã hội.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý truyền thông xã hội hoặc digital marketing. Có mối quan hệ tốt với các người ảnh hưởng, đã từng hợp tác thành công với họ trong các chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh tốt Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và tổ chức công việc tốt. Am hiểu về các kênh truyền thông xã hội và thương mại điện tử.
Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ quyền lợi về BHXH
Ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước 12 ngày
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty vào các ngày lễ lớn hoặc sự kiện đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

